Зеленского призвали опубликовать все разговоры с Путиным. Но не очень убедительно

Автор инициативы Денис Монатко объяснил свое требование. По словам инициатора, если Трамп опубликовал текст своего разговора с Зеленским — то нужно продолжить начинание и сделать достоянием общественности содержание переговоров Зеленского с Путиным.

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«Подчеркиваем, Вы — президент Украины, а не частное лицо. Поэтому эти разговоры не могут быть личным частным трепом, тем более, если речь идет о разговорах с лидером страны-агрессора — Путиным», — объяснил автор воззвания.

На момент публикации новости обращение подписали всего 63 украинца. Согласно правилам рассмотрения таких инициатив, петиция должна набрать 25 тысяч голосов и больше, чтобы ее официально рассмотрел глава государства.

Эксперты подчеркивают, что одной из основ дипломатии является сохранение в тайне содержания переговоров, которые дипломаты и официальные лица ведут с глазу на глаз. Все, что необходимо знать общественности, главы государств транслируют на пресс-конференциях — лично, а также через свои пресс-службы и СМИ. Если содержание переговоров глав государств с глазу на глаз перестанет быть тайной, это сделает всю дипломатию бессмысленной.