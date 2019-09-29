Захарова призвала Конгресс обнародовать стенограммы Обамы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси опубликовать стенограммы выступлений и телефонных переговоров экс-президента США Барака Обамы. Ответа пока не было.

«У меня вопрос к главе Конгресса Соединенных Штатов Америки, госпоже Нэнси Пелоси: давайте идти дальше? Начните с себя! Обама уже не президент, он восемь лет был у власти, пожалуйста, у нас у всех, у всего мирового сообщества есть вопросы», — заявила Захарова в эфире «Первого канала».

Как напомнила дипломат, Обама все восемь лет своего президентства был очень активен на международной арене. В частности, при нем произошел ряд конфликтов, которые привели в итоге к гуманитарным катастрофам. Это и Ближний восток, север Африки, «арабская весна».

«Будьте добры, предоставьте мировой общественности выступления и соответствующие стенограммы закрытых переговоров», — призвала Захарова.

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Начало конца дипломатических тайн стартовало с момента публикации Белым Домом стенограммы — а точнее, записи — телефонных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и его новоизбранным украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе разговора, если верить публикации, Трамп просил только заступившего на пост главу государства инициировать расследование в отношении сына своего главного политического оппонента Джо Байдена. Хантера Байдена подозревали в коррупции.

Позже Конгресс США заявил о намерении истребовать для изучения записи переговоров Трампа с мировыми лидерами. Перед тем на сайте Зеленского появилась петиция, призывающая украинского президента опубликовать стенограммы его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.