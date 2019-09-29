Конгресс запросил записи переговоров Трампа и Путина

Американский Конгресс намерен изучить записи переговоров президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, а также с другими мировыми лидерами. Свое требование конгрессмены обосновывают государственной безопасностью.

«Я полагаю, что здесь вопрос первостепенной важности — защитить национальную безопасность США и посмотреть на то, подрывал ли президент нашу безопасность в разговорах и с другими мировыми лидерами, особенно с Путиным», — заявил председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф. Его слова привел «Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ.

Конгрессмены полагают, что в результате переговоров с Путиным Трамп обеспечил себе победу на президентских выборах. Чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение необходимо изучить записи переговоров мировых лидеров.

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Белый дом ранее выложил в публичный доступ запись разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа произошла сразу после избрания Зеленского на пост президента Украины. В ходе телефонного разговора, как следует из записи, Трамп убеждал своего украинского коллегу инициировать расследование в отношении Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента Джо Байдена, основного соперника Трампа на предстоящих в 2020 году очередных выборах главы североамериканского государства.

На сайте украинского президента тем временем появилась петиция, призывающая главу государства обнародовать стенограммы его общения с российским лидером. Автор инициативы объясняет свое требование тем, что у главы государства не может быть «частных» разговоров.