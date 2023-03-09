Важное 09 марта 2023, 08:22 Кличко сообщил о новом взрыве в Киеве Мэр Киева Кличко: в городе прозвучал еще один взрыв, пострадали двое

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В Киеве прозвучал еще один взрыв. Известно о двух пострадавших. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Еще один взрыв в столице. Святошинский район», — написал он.

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Кличко уточнил, что во дворе одного из жилых домов загорелись автомобили. На место выехали все экстренные службы. Мэр попросил киевлян оставаться в укрытиях.

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Через некоторое время Виталий Кличко сообщил о том, что в Святошинском районе есть двое пострадавших. Медики оказывают им помощь на месте происшествия.

В Киевской области, как и во многих других регионах Украины, продолжает действовать воздушная тревога. Около часа назад стало известно о взрывах в Голосеевском районе Киева. Кличко сообщил о «ракетной атаке», из-за которой энергетики решили применить экстренные отключения света. Без энергоснабжения в результате остались около 15% потребителей.

Взрывы ранним утром прогремели еще в нескольких регионах Украины.