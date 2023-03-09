09 марта 2023, 08:22
Кличко сообщил о новом взрыве в Киеве
Мэр Киева Кличко: в городе прозвучал еще один взрыв, пострадали двое
В Киеве прозвучал еще один взрыв. Известно о двух пострадавших. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«Еще один взрыв в столице. Святошинский район», — написал он.
Реклама
Кличко уточнил, что во дворе одного из жилых домов загорелись автомобили. На место выехали все экстренные службы. Мэр попросил киевлян оставаться в укрытиях.
Реклама
Через некоторое время Виталий Кличко сообщил о том, что в Святошинском районе есть двое пострадавших. Медики оказывают им помощь на месте происшествия.
В Киевской области, как и во многих других регионах Украины, продолжает действовать воздушная тревога. Около часа назад стало известно о взрывах в Голосеевском районе Киева. Кличко сообщил о «ракетной атаке», из-за которой энергетики решили применить экстренные отключения света. Без энергоснабжения в результате остались около 15% потребителей.
Взрывы ранним утром прогремели еще в нескольких регионах Украины.
Взрывы
Виталий Кличко
Киев
Украина
Реклама
Реклама