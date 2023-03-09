Происшествия 09 марта 2023, 06:50 Взрывы прогремели в нескольких регионах Украины «Русская весна»: взрывы прогремели в Харьковской, Одесской и других областях Украины Telegram

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Ночью 9 марта по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы прогремели в Харьковской и других областях, в Одесской пострадал объект энергетической инфраструктуры, рассказала «Русская весна».

Воздушную тревогу объявили после полуночи сначала в Сумской области и Киеве, затем в Полтавской, части Запорожской и других областях Украины. По данным военкоров, несколько волн ракетных ударов и атак беспилотниками нанесли со стороны Азовского и Черного морей, в небе заметили ракеты Х-22. В Харьковской области насчитали около 15 ударов, в Одесской области попали в объект энергосистемы. Серия взрывов прогремела в Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской, Тернопольской, подконтрольной части Запорожской областей.

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Информацию СМИ подтвердил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. Он написал в своем Telegram-канале, что нанесли 15 ударов по объектам критической инфраструктуры в городе и области. Глава городской администрации Харькова Игорь Терехов рассказал, что под прицелом — объекты энергетики, в некоторых районах возникли проблемы со светом. Глава администрации Одесской области Максим Марченко объявил, что в объект энергетической инфраструктуры попали ракеты, несколько снарядов сбили. Он предупредил об отключении электричества.

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