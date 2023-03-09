Важное 09 марта 2023, 07:34 Сильные взрывы прозвучали в Киеве Мэр Кличко сообщил о взрывах в Киеве

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Утром 9 марта взрывы прозвучали в Киеве. Такое заявление сделал мэр украинской столицы Виталий Кличко. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

«Взрывы в Голосеевском районе столицы», — сказал он.

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По его словам, на место следуют все службы. Украинский канал ТСН также сообщил о фиксации нескольких сильных взрывов в Киеве. По его данным, то же самое произошло в Киевской, Винницкой, Сумской областях, а также на окраинах Днепропетровска.

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«В некоторых районах Киева и области исчез свет. Вероятно, что электроэнергию выключали превентивно», — добавил канал.

Воздушную тревогу объявили после полуночи в Киеве, Сумской, Полтавской областях, подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области, а также в других регионах страны. Кроме того, появилась информация об ударах по Харьковской и Одесской областям. В последней, объект энергосистемы оказался поврежден.