Мир 09 марта 2023, 08:26 Экстренные отключения света начались в Киеве после взрывов Мэр Киева Кличко сообщил об экстренных отключениях света после взрывов

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Власти Киева ввели экстренные отключения света в городе из-за ударов. Без электричества сейчас остаются 15% местных жителей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Из-за ракетной атаки энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в столице», — написал он.

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По его словам, без света сейчас остались около 15% потребителей. Кадры из Киева, на которых видны последствия ударов, уже появились в Сети.

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Утром 9 марта Кличко сообщил о взрывах в Голосеевском районе города. Позже он уточнил, что еще один взрыв произошел в Святошинском районе. Там загорелось авто, известно о двух пострадавших.

Ранее появилась информация о взрывах в Днепропетровской, Сумской, Одесской и других областях страны. По последним данным, в Одесской области поврежден объект энергоснабжения, там ввели экстренные отключения света.