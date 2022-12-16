Важное 16 декабря 2022, 11:01 «Укрзалізниця» сообщила об отсутствии света на участках дорог Unsplash

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Несколько участков украинских железных дорог остались без света после взрывов. Информацию об этом предоставил telegram-канал «Укрзалізниця».

«Из-за повреждения энергетической инфраструктуры ряд железнодорожных участков в Харькове, Кировограде, Донецкой и Днепропетровских областях обесточены», — сказано в сообщении.

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Сейчас, по данным телеграм-канала, пассажирские поезда будут двигаться при помощи резервных тепловозов. «Укрзалізниця» также призвала пассажиров следить за официальной информацией.

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Ранее в Харькове прогремели несколько взрывов, ракеты попали в объекты инфраструктуры. Жители остались без света, объявило «Харькооблэнерго».

Воздушную тревогу объявили утром 16 декабря на всей территории Украины. Вначале оповещения распространились на Западную Украину, а затем количество регионов, где зазвучали сирены, продолжило стремительно расти.