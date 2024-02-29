Мир 29 февраля 2024, 18:48 Кличко обвинил Раду в дискредитации властей Киева Мэр Киева Кличко обвинил Раду в манипуляциях и дискредитации властей Global Look Press

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Верховная рада Украины создала комиссию по расследованию работы мэрии Киева, чтобы манипулировать обществом и дискредитировать власти столицы. Такое мнение выразил мэр города Виталий Кличко. Его заявление опубликовали на сайте администрации украинской столицы.

«Внутри страны, к сожалению, продолжается политическая борьба», — заявил политик.

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Кличко также обратил внимание на работу украинских депутатов, которые, по его словам, несколько лет не могут принять ряд важных законопроектов. Мэр Киева подчеркнул, что комиссия должна работать ради развития города, а не для политических лозунгов и манипуляций.

В украинской столице регулярно происходят коммунальные аварии, что приводит к появлению воды в вестибюлях станций метро. Прорывы труб также влияют на работу отопительной системы в Киеве. Состояние дорожной инфраструктуры и мостов в городе оценили как критическое.