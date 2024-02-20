Мир 20 февраля 2024, 09:10 В Киеве сообщили о критическом состоянии мостов в городе Глава «Офиса трансформации» Бахматов: 90% мостов в Киеве являются аварийными Unsplash

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В Киеве 90% мостов находятся в аварийном состоянии и могут обрушиться в любой момент. Об этом заявил основатель украинского «Офиса трансформации» Максим Бахматов в эфире федерального канала «Мы — Украина».

«Мост Метро и мост Патона — их нельзя использовать. Если вы едете по этим мостам, они могут упасть», — утверждает он.

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Летом 2023 года на Украине уже появлялась информация, что состояние мостов в Киеве — самое плачевное по всей стране. Такой вывод специалисты сделали на основе изучения данных о 23 тысячах мостов из 28 тысяч числящихся на балансе украинских властей. Тогда говорилось, что в стране 10% мостов — аварийные. Количество таковых конкретно в столице не уточнялось.

Ранее тем же летом в Закарпатской области обрушился стратегически важный мост через реку Тересва. В ней оказалось несколько машин. В сентябре во время ремонта рухнуло несколько пролетов Дегтяревского моста в Киеве.