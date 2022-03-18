Китай призвал страны с разработками биооружия ответить на вопросы России

Китай выступает против любых разработок биологического оружия любым государством. Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

По его словам, страны, страны, которые ведут разработки биологических программ, должны ответить на вопросы, которые поставила Россия, написал ТАСС.

Он добавил, что Китай выступает за то, чтобы все страны «уничтожили запасы химического оружия как можно быстрее».

«Россия представила новые, только что обнаруженные документы на этот счет. Заинтересованные стороны должны ответить на вопросы и предоставить своевременные и всеобъемлющие разъяснения, чтобы снять сомнения международного сообщества», — сказал Чжан Цзюнь.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации сегодня также поднял тему биолабораторий на Украине. По данным Минобороны, проекты, которые реализовывались в них, финансировали США.

При этом, как подчеркнул Небензя, Штаты утверждают, что не были причастны к управлению этими лабораториями, хотя факты говорят об обратном.

«Попытки США обвинить РФ в возможном применении химоружия на Украине являются верхом цинизма», — подчеркнул Небензя.

Он подчеркнул, что последствия разработок США в биолабораториях на Украине могли бы затмить пандемию. Постпред отдельно обратил внимание на то, что уже документально подтверждена причастность Харьковского института к проведению работ по сбору штаммов вирусов птичьего гриппа.