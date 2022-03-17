Биологическое оружие на Украине разрабатывали на деньги Пентагона. Минобороны РФ представило доказательства

Минобороны РФ представило документы о военно-биологической деятельности США на территории Украины. Все они имеют подписи реальных должностных лиц, заверены печатями организаций, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«Мы считаем, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия. Документ от 6 марта 2015 года подтверждает непосредственное участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине», — подчеркнул он.

По данным министерства, соглашение о совместной биологической деятельности было между военным ведомством США и Минздравом Украины, однако реальным получателем денежных средств являются лаборатории украинского Минобороны, расположенные в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Общий объем финансирования составил 32 миллиона долларов.

Кириллов отметил, что эти биолаборатории стали исполнителями проекта UP-8 по изучению возбудителей конго-крымской лихорадки, лептоспироза и хантавирусов.

«С нашей точки зрения, заинтересованность военных биологов США связана с тем, что эти патогены имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России, а их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболевания. Поэтому данный проект получил дополнительное финансирование, а сроки реализации были продлены», — пояснил он.

Харьков и летучие мыши

Еще одним проектом — по изучению инфекций, передающихся человеку от летучих мышей, — занимались на базе лаборатории в Харькове и центре «Лугара» в Тбилиси. Пентагон потратил на это 1,6 миллиона долларов. Большую часть денег получила Украина как основной исполнитель.

«Полученные Минобороны документы говорят о том, что исследования в данном направлении носят системный характер и проводились как минимум с 2009 года под непосредственным контролем специалистов из США», — сказал Кириллов.

В результате, по данным ведомства, были выделены шесть семейств вирусов, включая коронавирус, три вида патогенных бактерий — возбудители чумы, бруцеллеза и лептоспироза.

Передача биопроб в другие страны

Он также обратил внимание, что биопробы передавались с Украины на территории третьих стран, включая Германию, Великобританию и Грузию. Так, 773 биопробы были переданы в референс-лабораторию Великобритании, пять тысяч образцов сыворотки крови украинских граждан направили в центр «Лугара» в Тбилиси.

«Анализ полученных документов наводит на мысль, что украинские специалисты не осведомлены о потенциальных рисках передачи биоматериалов, используются, по сути, втемную и не имеют реального представления об истинных целях проводимых исследований», — добавил он.

Кроме того, ведомство выяснило, что в херсонской биолаборатории экстренно уничтожали документы, чтобы скрыть сведения о возникшей в 2018 году в Херсоне вспышке дирофиляриоза. Болезнь разносят комары, поэтому для февраля это было нетипичной вспышкой.

По информации Минобороны, в апреле того же года представители Пентагона посетили местные учреждения здравоохранения, где изучили результаты эпидемиологического расследования и скопировали медицинскую документацию.

Внимание ведомства также вызвал резкий рост заражений туберкулезом, вызванных новыми мультирезистентными штаммами в ДНР и ЛНР в 2018 году. По мнению специалистов министерства, это может говорить либо о преднамеренном заражении, либо о случайной утечке патогена из одной из биолабораторий на Украине.