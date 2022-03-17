«Пролить свет на COVID-19». Документы о биоразработках на Украине могут заинтересовать Китай

Опубликованные Минобороны документы о разработках США компонентов биологического оружия и различных вирусов на Украине могут заинтересовать Китай, заявил в эфире «360» военный эксперт Алексей Борзенко. По его мнению, это может быть связано с поиском ответа на вопрос о природе COVID-19.

«Здесь сразу возникает вопрос с COVID-19, ведь никто не ответил, откуда он появился, как он возник. А китайцы потихонечку разрабатывают, изучают этот вопрос. И пришли к выводу, что это искусственная зараза, которая была перенесена с помощью летучих мышей. Вот здесь могут быть очень интересные развития событий, если мы присоединимся к китайцам и совместно раскрутим эту тему», — сказал Борзенко.

Он обратил внимание, что биологические оружие — это тема, которая во многих странах просто закрыта, и в таких государствах нет ничего кроме неясных комментариев и толкований. Но сейчас, благодаря публикации данных Минобороны, история будет иметь продолжение, выразил уверенность эксперт.

«США давно были замечены в различных подпольных исследованиях. Ведь бактериологическая война на самом деле — это та война, при которой не надо ее объявлять. Это тихая война, когда в первую очередь происходит разрушение экономик других стран. Это удар по сельскому хозяйству, по животноводству, удар по населению», — пояснил он.