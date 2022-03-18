Американцам ничего не будет за разработку химоружия. ООН побоится выступить с осуждением

Минобороны РФ показало документы о работе биолабораторий на Украине. Российские дипломаты потребовали созвать экстренное заседание ООН, однако мало надежд, что США понесут какое-то наказание. При этом американские био- и химлаборатории разбросаны по всему миру. Многие связывают внезапные эпидемии именно с их работой.

Россия потребовала заседания ООН

Российские специалисты обнаружили новые факты о биолабораториях, которые США базировали на Украине. Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций и в Совете безопасности ООН Василий Небензя заявил, что Россия запросила экстренное заседание. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский подтвердил, что встречу назначили на 17:00 по московскому времени 18 марта.

Ранее Минобороны РФ уже публиковало документы, которые подтверждали финансирование Пентагоном биолабораторий на Украине. Минздрав Украины заключил официальное соглашение с военным ведомством США: на бумагах проставлены подписи реальных должностных лиц, стоят печати организаций. Получателями денежных средств были лаборатории украинского Минобороны из Киева, Одессы, Львова и Харькова.

Там военные биологи работали над проектом UP-8: военные биологи изучали возбудителей конго-крымской лихорадки, лептоспироза и хантавирусов. Общий объем финансирования биолабораторий составил 32 миллиона долларов. Российские специалисты отметили, что патогены планировали замаскировать под естественные вспышки заболевания.

США не избавились от химоружия

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что полученные документы говорят о системных исследованиях, которые проводились как минимум с 2009 года под непосредственным контролем специалистов из США. В лаборатории Харькова и центре «Лугара» в Тбилиси изучали инфекции, передающиеся человеку от летучих мышей.

Все биологические пробы, включая и тысячи образцов сыворотки крови украинских граждан, передавались с Украины на территории третьих стран, в том числе в Германию, Великобританию и Грузию. При этом украинские специалисты, похоже, не имели понятия о передаче биоматериалов и об истинных целях проводимых исследований.

По мнению руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, американцы очень долго пытались навесить на Россию ореол химической и токсичной страны. При этом сами Штаты, в отличие от РФ, так и не избавились от химоружия и являются единственным государством, которое официально им обладает. Также в мире есть только два государства, которые не присоединились к Биологической конвенции: это США и Украина, — пояснил эксперт в разговоре с «360».

«Так, нетрудно сделать вывод, кто действительно токсичное государство и занимается созданием глобальных информационных провокаций. А с другой стороны ведет на местах вполне реальные работы по созданию нового биологического и химического оружия», — отметил Михайлов.

США использовали химоружие во Вьетнаме

Политолог, журналист Юрий Светов напомнил «360», что активно обсуждать разработку и применение биологического и химического оружия начали почти сразу после Второй мировой войны. Поводом для этого послужили открытые сведения по японским биологическим лабораториям и экспериментам, которые там проводились над людьми, в том числе и над на американскими военнопленными.

«Были организованы судебные процессы, но потом все это дело как-то быстро заглохло: похоже, что американцы, как и в случае с ракетами Германии, прибрали для себя разработки и, возможно, даже каких-то специалистов, стали сами заниматься этими вопросами. Когда американцы начали терпеть поражение во вьетнамской войне, они начали обсуждать вопрос применения биологического и химического оружия», — рассказал политолог.

Причем отравить планировали не только Вьетнам, но и Камбоджу и Лаос — так называемые партизанские тропы, через которые шли вьетнамцам поставки вооружения. Авиация США сбрасывала на джунгли специальные препараты, чтобы листья осыпались и открывался простор для наблюдений. Люди после этих химикатов тоже долго болели.

«После вьетнамской войны, которая завершилась в 1975 году, начались долгие обсуждения запрета биологического и химического оружия. Только в начале 1990-х годов были достигнуты определенные соглашения. В частности, запрет на применение этого оружия, уничтожение его запасов. Очень много разговоров было о Шиханах, военно-химическом полигоне СССР, который должен быть запрещен», — рассказал Светов.

Он уточнил, что хотя формально пункт об уничтожении был соблюден, судя по открытым источникам, американцы сохранили у себя и наработки, и запасы этого оружия. Поэтому нельзя исключать, что все эти годы они продолжали работать. Ходили слухи, что неожиданные всплески разных болезней в мире связаны как раз с этими научными экспериментами.

Лаборатории США есть по всему миру

Юрий Светов отметил, что мировая общественность никак не сможет наказать США. Возможно, ООН действительно обратит внимание на украинские биолаборатории, особенно если все больше документов на эту тему будет публиковаться. Однако, скорее всего, эта тема будет «замотана» — слишком уж много рычагов влияния у американцев.

«Мы должны четко понимать — если сейчас идет такой навал на Россию по всем направлениям в самых неожиданных организациях, то как ООН, находящаяся на американской земле и зависящая от американцев, будет голосовать с осуждением США? Никогда не было и не будет! Как только российские военные заявили об этих лабораториях, причем у нас в стране, не где-нибудь, независимые наблюдатели все разом стали писать, что это чушь, вранье и документы состряпаны по худшим образцам советской пропаганды», — отметил политолог.

Он добавил, что после публикации документов Виктория Нуланд тут же признала, что лаборатории были, и заявила, что главное — чтобы они не попали к русским. Когда же появились документы с подписями и печатями, тут же появились разговоры, что Россия готовит на Украине провокацию с использованием химического оружия. При этом не нужно забывать, что такие лаборатории у США есть в разных странах.

«Называются разные цифры — порядка 300 с лишним лабораторий. Если судить по направленности, американцев интересуют различные генотипы людей — так называемая этнопривязка. Скорее всего, такие исследования проводятся по всему миру. Уже подтвердилось, что такие лаборатории есть в Грузии, были в Казахстане и других среднеазиатских республиках, кроме Туркмении, наверняка в Африке, Южной Корее и Японии», — сказал Юрий Светов.