Мир 18 апреля 2024, 12:12 Китай призвал США прислушаться к мнению большинства в ООН по сектору Газа Министр Ван И: Китай надеется, что США прекратят считать себя выше всех Ahmad Hasaballah/Keystone Press Agency / Global Look Press

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США следовало прислушаться к мнению мирового сообщества и поспособствовать прекращению огня в секторе Газа. Министр иностранных дел Китая Ван И призвал американское правительство следовать решениям Совбеза ООН. Его процитировала пресс-служба МИД КНР.

На пресс-конференции в Джакарте журналисты спросили министра о резолюции 2728 с призывом приостановить огонь в зоне палестино-израильского конфликта на время месяца Рамадан. Ван И сказал, что представитель США воздержался от голосования и назвал решение Совбеза ООН необязательным к исполнению.

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«Мы надеемся, что Соединенные Штаты отбросят свой эгоцентричный менталитет и внимательно прислушаются к голосу международного сообщества», — заявил он.

Ван И призвал проверить американских дипломатов на знание международного права и напомнил, что в соответствии с Уставом ООН все решения Совбеза обязательны. Министр посоветовал не превращать международную организацию в инструмент геополитических игр.

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