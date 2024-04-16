16 апреля 2024, 19:37
Запад деструктивно повлиял на ситуацию на Ближнем Востоке — Раиси
Раиси: атаку Ирана на Израиль вызвали деструктивные действия Запада
Деструктивные действия США, ООН и стран Запада вынудили Иран атаковать Израиль. Такое заявление сделал иранский президент Ибрахим Раиси в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.
«Разрушительная роль США и ряда других западных стран, а также бездействие и неэффективность международных институтов, включая ООН и Совет Безопасности <…> заставили Иран принять меры и реализовать свое право по самообороне», — подчеркнул он.
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Иран готов еще более решительно и масштабно реагировать на любые выпады против интересов страны. Раиси также высоко оценил дипломатические усилия России по предотвращению заговоров США и некоторых западных стран.
Путин в свою очередь раскритиковал Запад, создавший напряженность в регионе.
Во время телефонного разговора президенты обсудили сотрудничество государств в сферах торговли, безопасности, энергетики, транспорта, науки и технологий.
Ранее США решили ввести дополнительные санкции против Ирана. Список действующих ограничений расширят после ночной воздушной атаки на Израиль. С таким заявлением выступила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Телеканал NBC News предположил, что Израиль ответит Ирану на обстрел своей территории. Вероятно, ЦАХАЛ ударит по иранским военным.
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