Мир 25 марта 2024, 20:38 СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня в секторе Газа Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня в Газе на месяц Рамадан Unsplash

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Участники Совета Безопасности ООН приняли резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа на месяц Рамадан, которое бы привело к длительному устойчивому перемирию. Об этом сообщило РИА «Новости».

В подготовке резолюции участвовали Алжир, Гайана, Мальта, Мозамбик, Сьерра-Леоне, Словения, Швейцария, Эквадор, Япония и Южная Корея.

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За ее принятие проголосовали 14 государств Совета Безопасности международной организации, среди них — Великобритания, Китай, Россия и Франция. США воздержались от голосования и не стали накладывать вето на это решение.

Согласно проекту непостоянных членов СБ, от палестинского движения ХАМАС потребовали немедленно освободить всех заложников, а Израиль обязали обеспечить увеличение потока гуманитарной помощи в сектор Газа.

В пятницу Россия и Китай в Совете Безопасности ООН проголосовали против американского проекта резолюции по прекращению огня в секторе Газа. Постпред при организации Василий Небензя заявил, что ряд членов СБ проголосовали под нажимом США, «покрыв себя позором».