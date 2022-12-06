Мир 06 декабря 2022, 07:21 Гегемония США рухнет из-за вмешательства в конфликт на Украине — СМИ Global Times: вмешательство США в конфликт на Украине принесет разгром их гегемонии РИА «Новости»

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Союзники перестают доверять Белому дому из-за вмешательства в конфликт на Украине и противостояние Китаю. Из-за этого гегемония США рухнет, и установится новый мировой порядок, заявило китайское издание Global Times.

Американские политики регулярно вмешиваются в дела других стран и представляют это как сохранение международного порядка, основанного на правилах. На самом деле, считает автор статьи, они отстаивают гегемонию США, то есть собственные интересы. Однако именно это их погубит.

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«Если грядущее десятилетие и должно быть для чего-то решающим, то оно должно быть связано с разгромом жестокой гегемонии Вашингтона», — сказал автор статьи.

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По его словам, США продвигают идею китайской угрозы, а также вмешиваются в конфликт на Украине. Однако знамя борца за справедливость, которое они несут, регулярно сбивает с ног реальность. Например, Белый дом призывает Европу подавлять Россию, но в то же время запускает между ними жесткую конкуренцию и ухудшает состояние европейской экономики. Из-за этого и союзники, и международное сообщество, по словам автора статьи, перестает доверять Штатам, и их гегемония, наоборот, рушится.

В издании отметили, что после того, как это произойдет окончательно, в мире установится подлинное мировое равенство. Во главе нового международного порядка поставят Устав ООН и построение общего будущего всех стран.