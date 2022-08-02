Белый дом: визит Пелоси на Тайвань не является нарушением суверенитета Китая
CNN: Белый дом не посчитал прилет Пелоси на Тайвань нарушением суверенитета КНР
Визит спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань не означает нарушения США территориального суверенитета Китая. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, написал на своем официальном сайте телеканал CNN.
«Данный визит не является нарушением суверенитета Китая, мы так не считаем», — заявил он.
Кирби отметил, что США внимательно следят за агрессивной риторикой властей Китая, однако не позволят себя запугать.
«На протяжении последних нескольких дней мы были свидетелями угроз в своей адрес. У США в Азиатском регионе есть до семи альянсов, так что к своим обязательствам в сфере безопасности мы относимся серьезно», — сказал он.
Кирби не подтвердил достоверность информации в СМИ о том, что Китай направил свои истребители в Тайваньский пролив на фоне визита Пелоси, однако признался, что такое развитие событий его бы не удивило.
Специальный борт Пелоси приземлился на Тайване около 18:00 по московскому времени. МИД Китая заявил, что визит Пелоси на остров стал серьезным нарушением территориальной целостности и суверенитета единого Китая.