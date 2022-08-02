Белый дом заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня

В США напомнили, что не поддерживают независимость Тайваня. Американская администрация довела свою позицию до сведения китайских властей на высшем уровне.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что Соединенные Штаты против «каких-либо односторонних изменений статуса-кво в отношении Тайваня», причем с любой стороны.

«Мы заявляли, что не поддерживаем независимость Тайваня», — сказал он.

США, добавил Кирби, надеются на разрешение разногласий «по обе стороны Тайваньского пролива» мирным путем.

«Мы напрямую доводили это до КНР на высшем уровне, в том числе во время состоявшегося на прошлой неделе разговора между президентом [США Джо] Байденом и председателем [КНР] Си Цзиньпином», — подчеркнули в Белом доме.

Позицию американской стороны в ходе недавних бесед на высшем уровне, заметил Кирби, доносили помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и другие политики.