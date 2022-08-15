Китай объявил о новых военных учениях в ответ на сговор Тайваня и США

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжила проведение военных учений и патрулирование вокруг Тайваня. Об этом заявили в Минобороны КНР.

В ведомстве подчеркнули, что эти действия стали ответом на «сговор Тайбэя и Вашингтона», сообщило РИА «Новости».

Объявление о маневрах последовало после того, как накануне на Тайвань прибыла делегация конгрессменов США во главе с сенатором Эдом Марки.

Серия военных учений Китая стартовала 4 августа после того, как спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, хотя власти КНР выступили против этой поездки и предупредили о последствиях провокации. Позже в НОАК заявляли, что намерены регулярно проводить учения в Тайваньском проливе.

При этом в США утверждают, что поддерживают стремление Тайваня к независимости. Об этом говорил госсекретарь США Энтони Блинкен. С таким утверждением выступил в начале августа и замминистра обороны США по политическим делам Колин Каль. Тут же он упрекнул Китай в том, что страна пытается «проложить путь к новому статус-кво». Так Каль намекнул на активность НОАК в Тайваньском проливе.

После визита Пелоси на остров Китай также решил прекратить сотрудничество с США в военной и правоохранительной сферах. Помимо этого, КНР вышла из переговоров с американцами по проблемам изменения климата.