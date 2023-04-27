Мир 27 апреля 2023, 08:37 Китай назвали влиятельным и непредвзятым посредником в конфликте России и Украины Global Times: звонок Зеленского сделал КНР влиятельным посредником в кризисе на Украине Unsplash

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Проведение телефонных переговоров между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским показало, что Китай получил статус влиятельного посредника в решении конфликта киевского режима с Россией. Об этом заявило издание Global Times.

Беседу инициировала украинская сторона. Специалист Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань заявил, что это показало признание киевским режимом роли КНР в решении конфликта.

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«Китай стал влиятельным посредником, которого признают Украина и Россия, а также Франция и Германия. Это означает, что позиция Китая в отношении кризиса является справедливой и объективной», — сказал он.

Директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь подтвердил, что прошедшие переговоры стали попыткой открыть канал связи. Он сказал, что на рабочем уровне предстоит решить еще много вопросов, но процесс уже пошел. КНР, по его словам, займется продвижением политических решений, и в ближайшее время стоит ждать конкретных мер. Китай уже получил опыт урегулирования разногласий между странами, когда подтолкнул Саудовскую Аравию и Иран к возобновлению дипломатических отношений.

Си Цзиньпин обсудил план Китая по мирному решению конфликта на Украине во время визита в Москву. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что в будущем он может стать основой для урегулирования ситуации.