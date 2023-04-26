Мир 26 апреля 2023, 19:08 Зеленский отказался от территориальных компромиссов после разговора с председателем КНР Президент Украины Зеленский: не может быть мира за счет территориальных компромиссов YouTube

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Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по итогам телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. Украинский лидер указал в Telegram-канале на неприемлемость территориальных компромиссов.

Беседа Зеленского с лидером КНР длилась час. По словам президента Украины, они обсудили двусторонние отношения и уделили отдельное внимание взаимодействию для разрешения украинского кризиса. Украинский лидер заявил о своей позиции в этом вопросе.

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«Не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины призвал восстановить территорию страны в границах 1991 года. Украинский лидер также выразил надежду, что разговор с председателем КНР подтолкнет их государства к возвращению торгового партнерства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала разговор Зеленского и Си Цзиньпина. Она усомнилась, что марионетки США в Киеве адекватно отреагируют на призывы к миру со стороны Китая.