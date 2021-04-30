Киргизия заявила о гибели трех военных на границе с Таджикистаном

Трое киргизских пограничников стали жертвами боевого столкновения с таджикской стороной на границе двух стран. Данные о потерях представили в госпогранслужбе Киргизии.

Погибшие служили в отряде спецназначения «Бору». Еще 22 военнослужащих получили ранения, сообщил ТАСС. Из зоны столкновений было эвакуировано более 2,5 тысячи мирных жителей.

Конфликт между странами произошел из-за водозабора «Головной», расположенного на границе. Таджикские военные начали устанавливать там камеры видеонаблюдения. Местное население киргизского села в ответ стало забрасывать их камнями. Позже к границе были стянуты военные.

Между ними начались вооруженные столкновения. Накануне вечером Душанбе и Бишкек договорились, что отведут подразделения от границы. Власти обоих государств заявляют о большом количестве пострадавших и погибших. По последним данным, с киргизской стороны погибли 13 человек, более 100 получили ранения.

Сегодня стало известно, что Киргизия и Таджикистан создадут специальную группу для урегулирования конфликта. В нее войдут сотрудники правоохранительных органов и исполнительной власти двух стран.