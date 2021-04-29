Между киргизскими и таджикскими пограничниками возобновилась интенсивная перестрелка

В Баткенской области Киргизии идет интенсивная перестрелка между киргизскими и таджикскими пограничниками. Об этом сообщила пресс-секретарь УВД Баткенской области Дамира Юсупова в разговоре с «Интерфаксом».

«К часу ночи в Лейлекском районе Баткенской области обстановка вновь обострилась. В приграничных киргизских селах Арка, Максат пограничники двух стран ведут интенсивную перестрелку», — приводит агентство слова своей собеседницы.

Юсупова добавила, что милиция работает в усиленном режиме. Местное население эвакуировано.

По ее словам, вдоль дороги горят дома граждан Киргизии и другие объекты.

В ночь на 29 апреля на границе Киргизии и Таджикистана началось вооруженное столкновение. Таджикские пограничники обвинили в эскалации конфликта военных Киргизии. При этом Бишкек заявил, что проезжающие машины стали обстреливать жители Такжикистана. Причиной конфликта стала спорная территория у водораспределительного пункта «Головной». Стороны уже не первый год спорят о линии проведения границы.

В Минздраве страны сообщили, что во время конфликта пострадал 31 человек, а один житель погиб. В Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана заявили о девяти раненых. После эвакуации мирных жителей их дома стали поджигать и грабить.