В Киргизии сообщили о росте числа погибших в конфликте на границе с Таджикистаном

В конфликте на границе с Таджикистаном число погибших граждан Киргизии увеличилось до 13 человек. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Минздрава республики.

«На 7:50 (4:50 по московскому времени) всего количество пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе составляет 134 человека. Из них 13 летальных случаев», — приводит агентство слова представителя пресс-службы.

По его словам, из Баткена в Бишкек специальным бортом доставили 25 раненых. Их госпитализировали в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии, Национальном госпитале и Национальном хирургическом центре. У двоих пострадавших врачи оценивают состояние как тяжелое, у остальных — как средней тяжести и относительно удовлетворительные.

В ночь на 29 апреля на границе Киргизии и Таджикистана началось вооруженное столкновение. Таджикские пограничники обвинили в эскалации конфликта военных Киргизии. При этом Бишкек заявил, что проезжающие машины стали обстреливать жители Такжикистана. Причиной конфликта стала спорная территория у водораспределительного пункта «Головной». Стороны уже не первый год спорят о линии проведения границы.