Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления
Текст послания опубликовалр Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Содержание письма процитировал ТАСС.
Ким Чен Ын написал, что получил неожиданную новость о заражении Трампа и его супруги.
«Я направляю письмо с выражением сочувствия вам и вашей семье. Желаю от всего сердца вам и вашей супруге скорейшего и полного выздоровления», написал он.
О заражении президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи стало известно 2 октября. Помощники президента сообщили, что он почувствовал недомогание еще во время первого тура дебатов с Джо Байденом, которые прошли в рамках предвыборной гонки в среду. Однако тогда Трамп не стал делать тест на новый тип инфекции, потому что списал свое самочувствие на обычное недомогание.
Пресс-секретарь Белого Дома сообщила, что на несколько дней Трампа перевезут в военный госпиталь. Он продолжит работать оттуда. Трамп опубликовал в своем Twitter видео, где подтвердил информацию о переводе в военный госпиталь. Он поблагодарил всех за поддержу и отметил, что у него все хорошо, но перестраховка не помешает.
«Думаю, что у меня все хорошо, но надо убедиться, что все будет в порядке. У первой леди все хорошо. Так что спасибо большое, я благодарен и никогда не забуду (поддержки)», — заявил Дональд Трамп.
Ранее американскому лидеру уже ввели инъекцию из коктейля антител против коронавируса.