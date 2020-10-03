Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил послание президенту США Дональду Трампу и его супруге Меланье, которые заразились коронавирусом. Он пожелал американскому лидеру скорейшего выздоровления.

Текст послания опубликовалр Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Содержание письма процитировал ТАСС.

Ким Чен Ын написал, что получил неожиданную новость о заражении Трампа и его супруги.

«Я направляю письмо с выражением сочувствия вам и вашей семье. Желаю от всего сердца вам и вашей супруге скорейшего и полного выздоровления», написал он.

О заражении президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи стало известно 2 октября. Помощники президента сообщили, что он почувствовал недомогание еще во время первого тура дебатов с Джо Байденом, которые прошли в рамках предвыборной гонки в среду. Однако тогда Трамп не стал делать тест на новый тип инфекции, потому что списал свое самочувствие на обычное недомогание.

Пресс-секретарь Белого Дома сообщила, что на несколько дней Трампа перевезут в военный госпиталь. Он продолжит работать оттуда. Трамп опубликовал в своем Twitter видео, где подтвердил информацию о переводе в военный госпиталь. Он поблагодарил всех за поддержу и отметил, что у него все хорошо, но перестраховка не помешает.

«Думаю, что у меня все хорошо, но надо убедиться, что все будет в порядке. У первой леди все хорошо. Так что спасибо большое, я благодарен и никогда не забуду (поддержки)», — заявил Дональд Трамп.

Ранее американскому лидеру уже ввели инъекцию из коктейля антител против коронавируса.