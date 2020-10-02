Трампу сделали инъекцию «коктейля из антител» против COVID-19

Президент США Дональд Трамп, у которого ранее врачи диагностировали COVID-19, чувствует себя утомленным, но пребывает в хорошем настроении. Ему была введена инъекция «коктейля из антител». Об этом рассказал лечащий врач главы государства Шон Конли.

«На вторую половину дня (пятницы по вашингтонскому времени — прим. ред.) президент остается утомленным, но в хорошем настроении», — приводятся слова Конли в меморандуме, распространенным Белым домом. Фрагмент сообщения цитирует РИА «Новости». Кроме того, главе государства была введена инъекция «коктейля из антител» от фирмы Regeneron, уточнил RT.

Сейчас американский лидер принимает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин.

По словам лечащего врача президента, у первой леди США Меланьи Трамп, у которой ранее также была выявлена коронавирусная инфекция нового типа, из симптомов болезни отмечен только «мягкий кашель и головная боль».

Дональд Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter. Президент США не единственный мировой лидер, который заболел COVID-19.