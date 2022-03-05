Басурин заявил о возможности освобождения Мариуполя с помощью точечного оружия

Мариуполь может быть освобожден в ходе спецоперации, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его оценке, для этого потребуется использовать точечное оружие.

Басурин подчеркнул, что если решение о проведении операции будет принято, то мирное население должно быть предупреждено об этом, написало РИА «Новости».

Ранее власти ДНР заявляли, что подразделения Народной милиции готовы взять Мариуполь в кольцо. Сегодня Минобороны РФ сообщило об открытии гуманитарных коридоров для жителей этого города и населенного пункта Волноваха. Также был объявлен режим тишины.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что эвакуации людей мешают украинские националисты. По его данным, боевики взорвали жилой дом, в подвале которого находились люди.