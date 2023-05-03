Важное 03 мая 2023, 14:50 Собянин объявил о запрете на запуск БПЛА в Москве Мэр Москвы Собянин объявил о введении в столице запрета на запуск беспилотников РИА «Новости»

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В Москве с 3 мая запретили запускать дроны. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В Москве теперь официально запрещено запускать беспилотники. Протокол об этом подписали на заседании столичного Оперативного штаба.

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Исключение сделали лишь для БПЛА, которые «необходимы для государственных нужд». На их полеты будут выдавать соответствующие разрешения.

«Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов», — объяснил Собянин.

Он напомнил, что несанкционированный запуск дронов — правонарушение. За него предусмотрена административная и уголовная ответственность.