Мир 26 марта 2023, 20:41 Киев потребовал созыва Совбеза ООН из-за размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии МИД Украины призвала созвать СБ ООН из-за слов Путина о тактическом ядерном оружии в РБ РИА «Новости»

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Украинские чиновники потребовали немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить возможность размещения Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии. Такое сообщение появилось на сайте МИД Украины.

«Украина ожидает эффективных действий по противодействию ядерной угрозе Кремля со стороны Великобритании, Китая, США и Франции», — говорится в заявлении.

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Ранее киевские власти заявили, что в связи с этими событиями западные страны должны как можно быстрее нарастить военную поддержку ВСУ.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что страна заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Глава государства отметил, что РФ разместят оружие по просьбе белорусской стороны, и сравнил это с тем, как подобное уже долгое время делают американские власти на территориях своих партнеров.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил на это, что страны Евросоюза уже согласились ввести новые санкции, если Россия все же пойдет на такой шаг. Он также отметил, что дальнейшее развитие событий зависит в том числе и от властей Белоруссии.