Мир 26 марта 2023, 03:32 Украина призвала Запад дать ей больше танков после слов Путина о ядерном оружии в Белоруссии Cоветник Подоляк призвал Запад усилить помощь ВСУ после слов Путина о ядерном оружии РИА «Новости»

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Украина ждет от европейских партнеров усиления санкций против России после слов президента РФ Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Об этом в эфире французского телеканала LCI заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Чиновник также потребовал от Запада увеличить поставки вооружения ВСУ.

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«Необходимо увеличить военный потенциал Украины для контрнаступления и усилить санкции против России», - сказал он.

Особенно Подоляк выделил госкорпорацию «Росатом», которую необходимо немедленно, по его словам, внести в черные списки.

Так как политик выступал на французском телеканале, он отдельно обратился к руководству Франции. Он заявил, что Украина ждет от этой страны лидирующей роли и совершения исторического выбора. Подоляк попросил французское государство показать пример остальным странам.

Ранее Путин заявил, что Россия закончит строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии к 1 июля. Он также добавил, что на наших складах хранится «сотни тысяч» снарядов с обедненным ураном. Так он прокомментировал решение Великобритании поставлять такие боеприпасы ВСУ.