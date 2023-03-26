Мир 26 марта 2023, 18:43 Боррель допустил введение новых санкций при размещении российского ТЯО в Белоруссии РИА «Новости»

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Страны Евросоюза выразили готовность ввести новые санкции в случае размещения Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии. Такой анонс озвучил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Его процитировал ТАСС.

«ЕС готов ответить дальнейшими санкциями», — написал он.

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По его словам, дальнейшее развитие событий зависит от властей Белоруссии. Боррель предположил, что именно правительство этой страны еще способно предотвратить размещение на своей территории российского ТЯО.

Также глава европейской дипломатии дал оценку такому шагу со стороны российских властей. По его словам, решение РФ разместить ТЯО на территории Белоруссии станет эскалацией текущей геополитической ситуации. Кроме того, эти события станут угрозой для европейской безопасности.

Ранее на это заявление российских властей достаточно осторожно отреагировали представители Пентагона.