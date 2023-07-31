Мир 31 июля 2023, 04:41 Киев анонсировал атаку дронов на Москву в День независимости Украины ВСУ распространили ролик с анонсом атаки на Москву 24 августа Unsplash

Читать 360tv в

В украинском секторе интернета распространяется ролик, анонсирующий атаку дронов на Москву в День независимости Украины, 24 августа. Видео разместил в Telegram-канале журналист Руслан Осташко.

Ролик в украинских пабликах подписали «24 августа что-то будет». На рисованных кадрах видны беспилотники и их цели. Помимо Москвы украинские БПЛА собрались отправить, судя по ролику, и на ряд других городов России.

Реклама

Журналист предположил, что ВСУ в День независимости Украины 24 августа предпримут масштабную атаку беспилотников на территорию России.

В ночь на 30 июля ВСУ предприняли неудачную попытку террористической атаки на Крым. Применялись 25 беспилотников самолетного типа, однако их уничтожили и подавили, сообщили в Минобороны.

В ту же ночь в Подмосковье система ПВО отразила атаку дронов на Москву. В результате попадания дрона в здание в «Москва-Сити» пострадали фасады двух небоскребов. Информацию подтвердил мэр столицы Сергей Собянин.