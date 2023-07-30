30 июля 2023, 04:35
Собянин подтвердил новости об атаке Москвы украинскими беспилотниками
Мэр Москвы Собянин: сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников
Атака украинских беспилотников совершена сегодня ночью на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет», — заявил он.
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Сергей Собянин
Москва 2023
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