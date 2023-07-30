Происшествия 30 июля 2023, 04:35 Собянин подтвердил новости об атаке Москвы украинскими беспилотниками Мэр Москвы Собянин: сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников РИА «Новости»

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Атака украинских беспилотников совершена сегодня ночью на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет», — заявил он.