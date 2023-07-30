Важное 30 июля 2023, 07:35 ВСУ ночью безуспешно попытались атаковать Крым 25 беспилотниками — Минобороны Минобороны: ВСУ предприняли неудачную попытку атаки на Крым, применив 25 беспилотников РИА «Новости»

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Сегодня ночью ВСУ предприняли неудачную попытку террористической атаки на Крым. Применялись 25 беспилотников самолетного типа, однако их уничтожили и подавили, сообщило Минобороны России. Никто не пострадал, разрушений нет.

Огонь средств противовоздушной обороны уничтожил 16 беспилотных летательных аппаратов. Средства радиоэлектронной борьбы подавили еще девять дронов — не достигнув цели, они упали Черное море возле мыса Тарханкут.

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Предыдущей ночью украинские боевики попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом. По ней выпустили 12 дальнобойных ракет Storm Shadow, однако каждую из них сбила российская ПВО. Обошлось без пострадавших и серьезных разрушений, мелкие повреждения контактной линии и будки обходчика удалось оперативно устранить.

Ранее портал Military Watch Magazine назвал Крым значимой целью контрнаступления, имеющей в основном символическое значение для Украины и ее западных партнеров.