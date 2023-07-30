Происшествия 30 июля 2023, 04:03 ПВО в Подмосковье отразила атаки беспилотников на Москву РИА «Новости»

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Система ПВО в Подмосковье отразила атаку беспилотников на Москву. Об этом сообщили очевидцы и экстренные службы.

На западе Подмосковья силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, участвовавших в атаке на Москву, сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

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«На западе Московской области ПВО отразила атаку двух беспилотников самолетного типа», — отметил источник агентства.

Жители Одинцовского и Красногорского районов области сообщили, что слышали звуки взрывов. Предположительно, сработала система ПВО. Очевидцы сообщают о четырех взрывах, видео опубликовал Telegram-канал Baza.

Также в это же время появились сообщения о взрывах в одном из зданий "Москва-Сити" в Москве. Мэр Сергей Собянин заявил, что это была атака беспилотников.