Мир 08 февраля 2023, 07:36 Казахстан выделил Турции один миллион долларов для ликвидации последствий землетрясения Президент Казахстана Токаев выделил Турции один миллион долларов после землетрясения РИА «Новости»

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил поддержать пострадавшую от землетрясения Турцию и поручил правительству выделить один миллион долларов на оказание помощи. Об этом сообщила пресс-служба президента.

«Также уполномоченными органами Казахстана совместно с турецкой стороной изучается вопрос оказания дополнительной помощи для ликвидации последствий стихийного бедствия», — говорится в сообщении.

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Ранее свою помощь в размере 166 тысяч долларов в помощь Турции и Сирии выделило министерство иностранных дел Афганистана, сформированное радикальным движением «Талибан»*.

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Тем временем в России готовят вторую группу спасателей для отправки в Турцию. Первая группа специалистов, кинологов и медиков уже работают в Кахраманмараше, наиболее пострадавшем от стихийного бедствия районе.

По последним данным, число погибших в Турции достигло 5894 человека, 34810 людей получили ранения. Поиски людей под завалами продолжаются.

* Движение «Талибан» — находится под санкциями ООН за террористическую деятельность и запрещено в Российской Федерации.