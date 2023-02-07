Мир 07 февраля 2023, 18:51 Талибы материально помогут Турции и Сирии в борьбе с последствиями землетрясения Ariana News: талибы направят Турции и Сирии деньги на борьбу с последствиями землетрясения РИА «Новости»

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Талибы* объявили о выделении средств на оказание помощи пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. Об этом заявил телеканал Ariana News.

«Исламский эмират Афганистан во вторник объявил о выделении 15 миллионов афгани (около 166 тысяч долларов США — прим. ред.) в качестве гуманитарной помощи для людей, пострадавших от недавних землетрясений в Турции и Сирии», — говорится в сообщении.

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Министерство иностранных дел, сформированное радикальным движением «Талибан»*, которое захватило власть в Афганистане, поручило своей дипмиссии в Турции приложить все усилия для оказания помощи пострадавшим. Кроме того, находящихся в Турции там афганских граждан призвали подключиться к спасательным действиям.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, правительство выделило 100 миллиардов лир, что эквивалентно 5,3 миллиардам долларов, на ликвидацию последствий стихийного бедствия.

Между тем директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, сейсмолог Петр Шебалин сообщил, что в Турции возможно произойдут и другие землетрясения магнитудой 6 и более в ближайшие 15 дней.

* Талибы, движение «Талибан» — находится под санкциями ООН за террористическую деятельность и запрещено в Российской Федерации.