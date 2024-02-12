Мир 12 февраля 2024, 00:40 «Категорически неправда». Компания SpaceX не продавала терминалы Starlink России Илон Маск сообщил, что SpaceX не продает России Starlink Unsplash

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Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что его компания SpaceX не продает терминалы Starlink России. Бизнесмен написал об этом в соцсети X.

«По нашей информации, терминалы не продавались прямо или косвенно России», — написал миллиардер.

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Таким образом он отреагировал на новости о том, что SpaceX якобы продает российской стороне терминалы спутникового интернета. Маск подчеркнул, что это «категорически неправда».

Военнослужащие группировки войск «Днепр» ВС России ранее уничтожили «Ланцетами» терминал Starlink ВСУ на Херсонском направлении. В ноябре российские бойцы с помощью средств радиоэлектронной борьбы начали глушить сигналы спутникового интернета Starlink, которым пользовались украинские боевики.

Британские журналисты ранее допустили, что Россия может уничтожить спутники компании SpaceX. Это объяснили тем, что аппараты Маска помогают ВСУ, хотя сам бизнесмен заявлял, что создавал их для просмотра Netflix, а не для нанесения беспилотных ударов.