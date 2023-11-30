Армия 30 ноября 2023, 09:23 Бойцам ВСУ пришлось перейти на незащищенные каналы из-за проблем со связью Офицер Марочко: в ВСУ начались проблемы со связью на трех направлениях Lev Radin/Keystone Press Agency/globallookpress

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Из-за проблем со спутниковой связью украинским подразделениям на Купянском, Донецком и Краснолиманском направлениях пришлось вести переговоры по незащищенным каналам. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Незащищенные каналы связи, по его словам, стали использовать вынужденно. На Купянском, Краснолиманском и Донецком направлении перешли на открытый вид связи, который легко пеленгуется. Андрей Марочко заявил, что он небезопасный, невзирая на использование таблицы шифрования.

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«Украинское командование знает об этом, но вероятнее всего данная мера вынужденная и связана с проблемами, которые в последнее время возникли со спутниковой защищенной связью», — сказал он.

Российские военные при помощи средств радиоэлектронной борьбы начали глушить сигнал спутникового интернета Starlink, которым пользовались Вооруженные силы Украины. Кроме того, компания Илона Маска в некоторых регионах намеренно отключила связь из-за задолженности Пентагона.