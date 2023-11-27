Спецоперация 27 ноября 2023, 19:35 Британские журналисты допустили, что Россия может уничтожить помогающие ВСУ спутники Starlink Telegraph: Россия может уничтожить помогающие ВСУ спутники Starlink unsplash.com

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Россия может уничтожить спутники Starlink, помогающие Вооруженным силам Украины наносить удары. Об этом сообщила британская газета Telegraph.

Согласно Женевской конвенции, участникам конфликта запрещено нападать на гражданские объекты. Однако границы становятся все более размытыми, заявили журналисты. Спутники американского бизнесмена Илона Маска помогают ВСУ, хотя миллиардер заявлял, что устройства должны использовать для просмотра Netflix, а не для нанесения беспилотных ударов.

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«С точки зрения правил ведения [конфликта] русские, скорее всего, не сделают ничего неправильного, поскольку подобные сервисы могут использоваться в военных целях», — написали авторы статьи.

Вооруженные силы Украины ранее пожаловались, что ВС РФ наносят точные удары по узлам связи и пунктам управления. По словам боевиков, также участились атаки на переносные станции доступа в интернет Starlink.