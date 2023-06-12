Мир 12 июня 2023, 22:12 Карточка Берлускони с пометкой «ликвидирован» появилась на сайте «Миротворец» После смерти Берлускони на сайте «Миротворец» появилась пометка о ликвидации политика РИА «Новости»

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В базе данных сайта «Миротворец» появилась карточка с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. На его фотографии оставили красную пометку «ликвидирован».

В карточке итальянского политика описали как «соучастника преступлений российской власти против Украины и ее граждан». Там же отметили, что Берлускони ездил вместе с президентом России Владимиром Путиным в Крым в сентябре 2015 года. Эту поездку на сайте назвали «сознательным нарушением государственной границы Украины».

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Ниже в карточке уточнили, что итальянский политик «самоликвидировался».

Берлускони умер 12 июня в больнице в Милане. Экс-премьеру было 86 лет. Его госпитализировали 9 июня с легочной инфекцией на фоне хронической лейкемии. Российский лидер выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони. Он отправил телеграмму президенту Италии Серджо Маттарелле, в которой назвал экс-премьера страны истинным патриотом.

Политсоветник Сергей Маркелов отметил, что именно Берлускони пояснил итальянцам, как понимать Россию. Он заверил, что хорошее отношение жителей Италии к РФ — заслуга бывшего премьер-министра страны.