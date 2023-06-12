Общество 12 июня 2023, 14:52 «Дорогой человек и настоящий друг». Путин выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони Президент РФ Путин назвал смерть Берлускони невосполнимой потерей и большим горем Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони. В телеграмме президенту Италии Серджо Маттарелле он отметил, что итальянский политик был истинным патриотом и многое сделал для развития своей страны.

Глава государства подчеркнул, что Берлускони внес огромный личный вклад в развитие российско-итальянских связей. Он добавил, что в России его будут помнить «как последовательного и принципиального сторонника укрепления дружественных отношений» между Италией и РФ.

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Путин назвал Берлускони дорогим человеком и настоящим другом. Президент отметил, что восхищался мудростью итальянского экс-премьера и его способностью принимать взвешенные решения даже в сложных ситуациях.

«Его уход из жизни — невосполнимая потеря и большое горе», — процитировал российского лидера сайт Кремля.

Сильвио Берлускони скончался 12 июня на 87-м году жизни в миланской больнице. Его повторно госпитализировали в минувшую пятницу, у политика диагностировали легочную инфекцию на фоне хронической лейкемии.

Политический советник Сергей Маркелов рассказал, что именно Берлускони разъяснил своим соотечественникам, как понимать Россию. По его словам, хорошее отношение итальянцев к РФ — заслуга бывшего премьера Италии.