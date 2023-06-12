Общество 12 июня 2023, 11:37 Ушел из жизни экс-премьер Италии Сильвио Берлускони Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни РИА «Новости»

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Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни. Он умер в миланской больнице Сан-Раффаэле, сообщила Corriere della Sera.

По данным издания, основателя партии «Вперед, Италия» повторно госпитализировали в минувшую пятницу. Ранее он провел в медицинском учреждении 45 дней.

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В миланскую клинику Берлускони доставили 5 апреля, выписали его 19 мая. Причиной госпитализации назвали легочную инфекцию, которая развилась на фоне хронической лейкемии. В больнице рядом с политиком находилась 33-летняя Марта Фашина. С ней экс-премьер в марте 2022 года сыграл «символическую свадьбу». После выписки Берлускони рассказал журналистам, что даже в реанимации продолжал работать, связывался с руководителями партии и записывал видеообращения.

В одном из видеообращений, записанных в больнице, Берлускони высказал мнение, что европейские страны потеряли авторитет на мировой арене. Он также призвал увеличить военные расходы и создать совместные силы быстрого реагирования.