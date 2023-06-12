Эксклюзив 12 июня 2023, 14:35 Объяснил итальянцам, как понимать Россию. Политолог назвал заслуги Берлускони Политический советник Маркелов: хорошее отношение итальянцев к России — заслуга Берлускони РИА «Новости»

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Бывший премьер министр Италии Сильвио Берлускони относился к политике легко, чем сильно отличался от своих европейских коллег. Для него политика была как игра. Об этом в беседе с «360» рассказал политический советник, генеральный директор коммуникационного агенства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов.

«Он гибкий, интересный, шустрый был. У него были свои деньги, никогда никому особо не обращался за помощью, что политики делают регулярно, собирают деньги и фонды. У него было все свое. <…> Это позволяло ему быть самостоятельным», — отметил Маркелов.

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По словам политолога, экс-премьер Италии сделал себя сам: самостоятельно заработал деньги, став миллиардером. Нескольким поколениям итальянцев он показал, «как можно жить и как можно зарабатывать». Это сделало его нехарактерным политиком, поскольку как бизнесмен Берлускони был заточен на решение проблем, а не на то, чтобы их обойти. В этом плане Маркелов сравнил основателя партии «Вперед, Италия» с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

«Он (Берлускони — прим.ред.) был готов ошибаться, подниматься, снова возрождаться. На него были огромные давления, информационные по личной жизни. <…> Но парень выстоял, я считаю, из-за бизнесового подхода к политике», — добавил Маркелов.

Берлускони, несмотря на последние антироссийские тренды в Европе, боролся за Россию, основал большое количество совместных российско-итальянских предприятий, политических обменов. По мнению Маркелова, именно экс-премьер Италии разъяснил своим соотечественникам, как понимать Россию.

«Я считаю, что такое добродушное, реально хорошее внутреннее отношение итальянцев к России — это, безусловно, заслуга прежде всего Берлускони», — добавил политолог.

Сильвио Берлускони скончался 12 июня на 87-м году жизни. Он умер в миланской больнице.