Мир 31 марта 2024, 20:04 Карл III впервые появился на публике после лечения от рака Sky News: больной раком король Карл III принял участие в пасхальной службе РИА «Новости»

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Больной раком британский король Карл III впервые вышел на публику, что принять участие в пасхальной службе. Церемония проходила в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, сообщило Sky News.

На службе 75-летнего монарха сопровождала королева Камилла. Это может говорить о том, что Карл III начал постепенно возвращаться к своим обязанностям. Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон пропустила пасхальную службу из-за курса химиотерапии.

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Букингемский дворец ранее сообщил, что у короля Великобритании Карла III диагностировали рак. После этого монарх временно отложил публичные обязанности.

Ранее газета The New York Post сообщила, что Карл III может отречься от престола досрочно и передать бразды правления своему сыну, принцу Уильяму. По словам бывшего дворецкого принцессы Дианы, монарх покинет пост в течение ближайших 10 лет.