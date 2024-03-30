Знаменитости 30 марта 2024, 23:30 Кейт Миддлтон пропустит пасхальную службу из-за рака Unsplash

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон не примет участие в пасхальной службе из-за курса превентивной химиотерапии. Больной раком Карл III приедет на традиционную церемонию, но сядет отдельно от остальных, сообщила газета The Independent.

Богослужение пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском дворце. В 2024 году Кейт Миддлтон и ее муж принц Уильям не примут участие в церемонии из-за того, что у принцессы Уэльской диагностировали рак и назначили превентивную химиотерапию.

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Карл III посетит пасхальную службу, несмотря на онкологическое заболевание. Опасаясь за здоровье монарха, его вместе с королевой Камиллой посадят в отдалении от других прихожан.

В предыдущие годы на пасхальную службу приглашали большую часть королевской семьи. В часовню приходили принцесса Анна с мужем Тимоти Лоренсом, герцогиня Йоркская Сарв Фергюсон и дочери.

Придворные заявили, что Кейт Миддлтон раздумывала над уходом из королевского дворца. По их словам, принцесса Уэльская устала от повышенного внимания прессы и скандалов в семье.