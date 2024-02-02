02 февраля 2024, 18:34
Стало известно о планах британского короля досрочно покинуть пост
NYP: Карл III передаст трон принцу Уильяму в ближайшие 10 лет
Король Великобритании Карл III планирует отречься от престола досрочно. Об этом сообщила газета The New York Post.
Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл рассказал изданию, что Карл III покинет престол в течение ближайшего десятилетия. По его словам, у короля уже есть специальный план, по которому бразды правления перейдут его сыну, принцу Уильяму.
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«Король будет точно знает, что делать, вырвет страницу из книги принца Филиппа и скажет: „Я сделал достаточно“. Он будет заниматься тем, чем захочет. Я думаю, что в стране появятся молодые король и королева», — предположил Баррелл.
В конце января стало известно, что король Великобритании Карл III будет восстанавливаться после плановой операции в связи с увеличенной простатой около одного месяца. В этот период монарх не станет участвовать в официальных встречах и других мероприятиях.
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