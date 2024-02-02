Мир 02 февраля 2024, 18:34 Стало известно о планах британского короля досрочно покинуть пост NYP: Карл III передаст трон принцу Уильяму в ближайшие 10 лет Global Look Press

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Король Великобритании Карл III планирует отречься от престола досрочно. Об этом сообщила газета The New York Post.

Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл рассказал изданию, что Карл III покинет престол в течение ближайшего десятилетия. По его словам, у короля уже есть специальный план, по которому бразды правления перейдут его сыну, принцу Уильяму.

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«Король будет точно знает, что делать, вырвет страницу из книги принца Филиппа и скажет: „Я сделал достаточно“. Он будет заниматься тем, чем захочет. Я думаю, что в стране появятся молодые король и королева», — предположил Баррелл.

В конце января стало известно, что король Великобритании Карл III будет восстанавливаться после плановой операции в связи с увеличенной простатой около одного месяца. В этот период монарх не станет участвовать в официальных встречах и других мероприятиях.