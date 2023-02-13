Мир 13 февраля 2023, 11:28 Капитуляция Украины станет предсказанным Кулебой великим событием — сенатор Сенатор Джабаров: великим событием 23 февраля может стать капитуляция Украины Правительство Украины

Читать 360tv в

Пророчеством министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о великом событии в феврале может стать капитуляция. Однако не стоит доверять его словам, заявил РИА «Новости» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Может быть, капитуляция от Украины?» — сказал он.

Реклама

Сенатор признался, что перестал прислушиваться к заявлениям украинских политиков, так как они ни на чем не основаны. Он посоветовал игнорировать их и продолжать заниматься своими делами.

Реклама

Дмитрий Кулеба ранее заявил, что 23 и 24 февраля в Нью-Йорке произойдут «великие события», которые Россия запомнит. Он анонсировал политические и экономические решения на всех уровнях власти, новые санкции и некие символы единства.

В конце февраля Генеральная ассамблея ООН рассмотрит антироссийскую резолюцию, рассказали источники РИА «Новости». Кроме того, Евросоюз обсудит новый, 10-й пакет антироссийских санкций. В него включат четыре банка, 130 других юридических и физических лиц, запрет на экспорт грузовиков, насосов и стиральных машин.